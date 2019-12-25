Резиденты ОЭЗ Петербурга увеличили налоговые отчисления в бюджет на 72%

С начала года на предприятиях резидентов было открыто 396 новых рабочих мест.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил, что за первые три квартала 2024 года резиденты Особой экономической зоны (ОЭЗ) выплатили налоги в региональный бюджет на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма инвестиций за этот промежуток времени составила 14,2 миллиарда рублей, что на 77% превосходит показатели 2023 года.

Градоначальник акцентировал внимание на продолжающемся росте интереса бизнеса к ОЭЗ, отметив, что это важный фактор для дальнейшего экономического роста города. Он также упомянул, что расширение ОЭЗ остаётся одной из приоритетных задач правительства, направленной на привлечение большего количества инвесторов и улучшение условий для ведения бизнеса.

Компании-лидеры по объёму вложений включают АО "БИОКАД", ООО "Газпромнефть – Промышленные Инновации" и АО "ВЕРТЕКС КО", суммарно инвестировавшие около 9,3 миллиарда рублей. Совокупный доход резидентов за рассматриваемый период превысил 66,5 миллиардов рублей К тому же, с начала года на предприятиях резидентов было открыто 396 новых рабочих мест.

На сегодняшний день статусом резидентов ОЭЗ обладают 71 компания, совокупный планируемый объём инвестиций которых составляет примерно 232 миллиарда рублей. ОЭЗ охватывает четыре площадки: "Нойдорф", "Новоорловская", "Шушары" и "Парнас". Режим функционирования ОЭЗ продлён до 2054 года.