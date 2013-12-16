Производство гормональных лекарств расширили в Петербурге

Общий объем инвестиций в проект составил более 870 миллионов рублей, которые пошли на строительные и инженерные работы, создание чистых помещений и упаковочного оборудования.

Компания "Вертекс", являющаяся резидентом особой экономической зоны "Санкт-Петербург", открыла новый производственный цех для изготовления гормональных лекарственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ "Санкт-Петербург".

Новый цех почти в четыре раза превышает размеры старого. Пока работают два из трех производственных участков, третий планируют запустить в 2025 году.

Цех занимает площадь 1700 квадратных метров. Общий объем инвестиций в проект составил более 870 миллионов рублей, которые пошли на строительные и инженерные работы, создание чистых помещений и упаковочного оборудования. После открытия третьего производственного участка общая площадь завода увеличится до 14 тысяч квадратных метров. Благодаря расширению производственных мощностей, компания сможет увеличить выпуск гормональных препаратов вдвое по сравнению с текущими показателями. На сегодняшний день на долю гормональных средств приходится 5% от общего объема производства лекарств.