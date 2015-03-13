Жилье для детей-сирот стало доступнее в Ленобласти

Ранее существовавшее требование пятилетнего срока владения жильём для освобождения продавца от налога на доходы физических лиц препятствовало многим потенциальным продавцам.

Законодательное собрание Ленобласти утвердило новый закон, упрощающий процесс покупки муниципального жилья на вторичном рынке для устройства детей-сирот и лиц, лишившихся родительской заботы.

По словам депутата Михаила Коломыцева, некоторые муниципалитеты испытывают трудности с приобретением квартир, поскольку в регионе недостаточно развит рынок новостроек. Поэтому власти вынуждены приобретать жилье на вторичке.

Ранее существовавшее требование пятилетнего срока владения жильём для освобождения продавца от налога на доходы физических лиц препятствовало многим потенциальным продавцам. Новый закон устанавливает для таких сделок льготный трёхлетний минимальный срок владения имуществом, что позволит увеличить количество предложений на рынке недвижимости.

Во втором чтении депутаты учли рекомендацию губернатора области, увеличив первоначальный предложенный однолетний срок до трёх лет.

Ранее мы сообщили о том, что проверка ремонта четырех дорог прошла в Ленобласти.

Фото: Pxhere