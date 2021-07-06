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Теплосеть на Ленской улице не пострадала после неожиданного "визита" Жигулей

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Работы завершаются к концу лета этого года.

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" прокомментировали инцидент с "Жигулями", который влетел в зону работ предприятия на Ленской улице.

Ночью 6-го июля машину вытащили из траншеи. Пострадало только ограждение, вреда временной и постоянной сети водитель машины не нанес. 

Реконструкция теплосети проводится на участке Ленской улицы от Индустриального проспекта до проспекта Наставников. Изношенную теплосеть модернизируют к августу этого года, а в сентябре восстановят благоустройство. Трубопровод обеспечивает горячей водой 65 зданий. 

Видео: VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Екатерина Богомолова

Теги: ремонтные работы, теплосеть, траншея
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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