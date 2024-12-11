Из-за мошенников жительница Сестрорецка лишилась более 11,2 млн рублей

Женщина продала машину и квартиру.

Правоохранители разыскивают пособников мошенникам, обманувших женщину на 11,2 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 3 февраля в полицию Курортного района обратилась 65-летняя жительница дома по Грибной улице в Сестрорецке с заявлением о том, что 21 января ей позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками различных структур. Злоумышленники под предлогом обеспечения безопасности денежных сбережений вынудили отдать курьеру почти 475 тыс. рублей.

Также 22 января женщина продала свою машину Kia Soul за 750 тыс. рублей и вырученные деньги отдала неизвестному.

А 28 января потерпевшая выставила на продажу квартиру на Садовой улице за 10 млн рублей, сделка состоялась. Всю наличность она передала незнакомой девушке 30 января на улице Чайковского.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 13,2 млн рублей.

Фото: Piter.TV