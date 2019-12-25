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Женская консультация №9 откроется в декабре 2025 года в Петербурге
Сегодня, 14:03
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Женская консультация №9 откроется в декабре 2025 года в Петербурге

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В настоящее время в учреждении идет капитальный ремонт.

Женская консультация №9, которая находится в Красногвардейском районе Петербурга, заработает после капитального ремонта в декабре 2025 года.

По информации районной администрации, здание 1938 года постройки ушло на масштабное обновление в феврале. Специалисты выполнили демонтаж, сохранив фасады в существующем облике, установили пластиковые окна, электросети и канализационные системы, смонтировали новые лестничные пролеты. 

К медицинскому учреждению прикреплены более 99 тыс. женщин. На время работ врачи принимают пациенток в отделениях поликлиники №17.

Ранее в больнице Токсово в Ленобласти прошла реставрация. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: женская консультация, капитальный ремонт, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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