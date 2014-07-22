В больнице Токсово в Ленобласти прошла реставрация

В Токсовской больнице накануне произошло обновление – закончились работы по реставрации взлетно-посадочную площадку для вертолетов, а также было поставлено новое медицинское оборудование для кабинета эндоскопии. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Ленинградской области.
Оценку нововведениям дал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросом Николай Емельянов. Чиновник также провел осмотр палат и пообщался с лежащими в них пациентами.
Токсовская больница планомерно повышает качество и доступность медицинского обслуживания для жителей района. В стационаре и на территории больницы проведены работы по модернизации оборудования и уличной инфраструктуры. Работы должны быть завершены в срок согласно графику.
Николай Емельянов, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области
Ранее мы рассказывали, что скоро в молодом городе Тельмана появится новая поликлиника.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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