В больнице Токсово в Ленобласти прошла реставрация

В частности, была восстановлена вертолетная площадка для транспортировки пациентов.

В Токсовской больнице накануне произошло обновление – закончились работы по реставрации взлетно-посадочную площадку для вертолетов, а также было поставлено новое медицинское оборудование для кабинета эндоскопии. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Ленинградской области.

Оценку нововведениям дал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросом Николай Емельянов. Чиновник также провел осмотр палат и пообщался с лежащими в них пациентами.

Токсовская больница планомерно повышает качество и доступность медицинского обслуживания для жителей района. В стационаре и на территории больницы проведены работы по модернизации оборудования и уличной инфраструктуры. Работы должны быть завершены в срок согласно графику.

Николай Емельянов, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области

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Фото: Telegram / Админка Ленобласти