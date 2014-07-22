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В больнице Токсово в Ленобласти прошла реставрация
Сегодня, 18:01
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В больнице Токсово в Ленобласти прошла реставрация

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В частности, была восстановлена вертолетная площадка для транспортировки пациентов.

В Токсовской больнице накануне произошло обновление – закончились работы по реставрации взлетно-посадочную площадку для вертолетов, а также было поставлено новое медицинское оборудование для кабинета эндоскопии. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Ленинградской области.

Оценку нововведениям дал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросом Николай Емельянов. Чиновник также провел осмотр палат и пообщался с лежащими в них пациентами.

Токсовская больница планомерно повышает качество и доступность медицинского обслуживания для жителей района. В стационаре и на территории больницы проведены работы по модернизации оборудования и уличной инфраструктуры. Работы должны быть завершены в срок согласно графику.

Николай Емельянов, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области

Ранее мы рассказывали, что скоро в молодом городе Тельмана появится новая поликлиника.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: реставрация в больнице, токсово
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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