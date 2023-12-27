Город Тельмана в Ленобласти скоро получит новую поликлинику

В одном из самых молодых городов региона завершается строительство амбулаторно-поликлинического комплекса.

В пресс-службе Администрации Ленинградской области сообщили о скором завершении строительства новой поликлиники в регионе. Медучреждение будет предназначено для жителей молодого города Тельмана и рассчитано на 140 посещений в смену. В нем будет детское и взрослое отделения, а также дневной стационар и пост скорой помощи.

Мы стремимся обеспечить доступную и качественную медицину в регионе. Строительство комплекса осуществляется в раках программы "Развитие здравоохранения в Ленинградской области". Александр Жарков, председатель областного комздрава

На данный момент в здании будущей поликлиники уже закончены работы по монтажу внутренних инженерных систем и подключению к телекоммуникациям области. Скоро рабочие приступят к внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей к зданию территории.

Ранее Piter.TV сообщал об открытии поликлиники в Мурино.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти