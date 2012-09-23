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Таксист помог найти пожилую женщину, которую разыскивали в "ЛизеАлерт"
Сегодня, 17:17
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Таксист помог найти пожилую женщину, которую разыскивали в "ЛизеАлерт"

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Piter.tv узнал об одном из способов, с помощью которых "ЛизаАлерт" в Петербурге ищет пропавших людей. Речь идет о распространении информации среди водителей и курьеров "Яндекс Go".

В случае с городскими пропавшими чаще всего используется распространение ориентировок. Их направляют, в том числе, водителям и курьерам. Таким образом недавно удалось найти 74-летнюю жительницу севера города. Юлия Григорьевна вышла погулять в тапках, но не вернулась. Пенсионерка не ориентируется в пространстве и быстро забывает происходящее.

Фото с женщиной разошлось по соцсетям, а также было разослано через водительское приложение Яндекса. 

По этому поиску мы получили очень много свидетельств. От продавцов, кондукторов автобусов, прохожих. Одно из них – от Михаила, водителя, сотрудничающего с Яндекс Go. Михаил рассказал, что глубокой ночью видел бабушку, подходящую под нашу ориентировку.

рассказали в пресс-службе поискового отряда.

Мужчина узнал в прохожей Юлию Григорьевну, и вскоре напротив портрета бабушки появилась надпись "найдена, жива".

Ранее волонтер "Лизы Алерт" рассказала, что делать, чтобы не потерять близкого человека. 

Фото: Pixabay

Теги: лизаалерт, поиск, пропавший человек, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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