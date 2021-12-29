Волонтер "Лизы Алерт" рассказала, что делать, чтобы не потерять близкого человека

Волонтер "Лизы Алерт" Екатерина Будяковская рассказала, какие меры профилактики существуют, чтобы не потерять близкого человека. По ее словам, чаще всего пропадают пожилые люди и дети, но есть меры, которые могут их защитить, например, проговаривать с детьми алгоритмы действий в различных ситуациях.
Объясняем ребенку, что взрослый никогда не попросит помощи у ребенка. Если незнакомец подходит и просит достать что-то из машины, у ребенка должен возникнуть вопрос, что здесь что-то нечисто. Нужно ежедневно эти правила безопасности с ребенком проговаривать. Нужно громко кричать, не стесняться, если тебя куда-то тянут.
Екатерина Будяковская, волонтер поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Кроме того, волонтер объяснила, как строится работа с госструктурами и правоохранительными органами, насколько психологически сложно этим заниматься и какие цифровые средства помогают в поисках людей.
Видео: Piter.TV, фото: архив "Лиза Алерт"
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