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Женщина сломала кисть на Ленинградском механическом заводе
Сегодня, 10:23
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Женщина сломала кисть на Ленинградском механическом заводе

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Пострадавшая поступила в больницу 3 декабря.

Женщине зажало руку токарным станком на Ленинградском механическом заводе им. Либкнехта. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Происшествие случилось еще 3 декабря. По предварительным данным, пострадавшей оказалась 37-летняя сотрудника завода, она проживает в поселке Кузьмоловский. Медики диагностировали у женщины закрытый перелом. В этот же день ее госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе. 

Ранее Piter.TV писал о том, что мужчина упал при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском проспекте. 

Фото: Яндекс.Карты

Теги: завод, токарный станок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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