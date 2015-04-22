Женщина сломала кисть на Ленинградском механическом заводе

Пострадавшая поступила в больницу 3 декабря.

Женщине зажало руку токарным станком на Ленинградском механическом заводе им. Либкнехта. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Происшествие случилось еще 3 декабря. По предварительным данным, пострадавшей оказалась 37-летняя сотрудника завода, она проживает в поселке Кузьмоловский. Медики диагностировали у женщины закрытый перелом. В этот же день ее госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе.

Ранее Piter.TV писал о том, что мужчина упал при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском проспекте.

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