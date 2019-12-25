Мужчина упал при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском проспекте

Пострадавший остался жив, в тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Петербуржец упал со строительных лесов на Суворовском проспекте, 50/52. Как стало известно Piter.TV, инцидент произошел днем 30-го ноября. Был ли это рабочий или просто прохожий, не уточняется.

Мужчина 1979-го года рождения поступил в Мариинскую больницу. По адресу, на котором ведется стройка, находится здание ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Состояние пострадавшего на данный момент неизвестно.

Дом является объектом культурного наследия регионального значения. Он был построен в 1933-1938 годах. В ходе обследования стало понятно, что элементы фасадов имеют многочисленные дефекты: осыпание и множественные утраты элементов, сколы камня, трещины различного раскрытия, следы намокания, деструкции.

Недавно около Главка установили памятник Городовому.

Фото: администрация Петербурга