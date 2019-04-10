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Напротив здания МВД в Петербурге открыли памятник городовому
Сегодня, 14:09
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Напротив здания МВД в Петербурге открыли памятник городовому

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Памятник переехал на 23-м году "жизни".

Памятник городовому установили на новом месте. Теперь он сторожит здание ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на Суворовском проспекте. Торжественное открытие прошло 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел.

Помимо нового места у памятника появился постамент. На открытии присутствовал губернатор Александр Беглов. Он поздравил присутствующих с профессиональным праздником. 

Многие сотрудники болеют, мы стараемся оказывать всяческую поддержку и помощь. Тем не менее, город в порядке, безопасность обеспечена, и наши жители от всей души поздравляют нашу доблестную полицию. 

Александр Беглов. 

Скульптура была создана еще в 1998 году скульптором Альбертом Чаркиным. Ее временно установили на Малой Конюшенной, однако памятник поселился там на 23 года. 

В честь праздника Piter.TV собрал добрые истории и героические поступки петербургих полицейских. 

Фото: Piter.TV

Теги: здание мвд, памятник городовой
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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