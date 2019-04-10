Напротив здания МВД в Петербурге открыли памятник городовому

Памятник городовому установили на новом месте. Теперь он сторожит здание ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на Суворовском проспекте. Торжественное открытие прошло 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел.
Помимо нового места у памятника появился постамент. На открытии присутствовал губернатор Александр Беглов. Он поздравил присутствующих с профессиональным праздником.
Многие сотрудники болеют, мы стараемся оказывать всяческую поддержку и помощь. Тем не менее, город в порядке, безопасность обеспечена, и наши жители от всей души поздравляют нашу доблестную полицию.
Александр Беглов.
Скульптура была создана еще в 1998 году скульптором Альбертом Чаркиным. Ее временно установили на Малой Конюшенной, однако памятник поселился там на 23 года.
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Фото: Piter.TV
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