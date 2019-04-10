Напротив здания МВД в Петербурге открыли памятник городовому

Памятник переехал на 23-м году "жизни".

Памятник городовому установили на новом месте. Теперь он сторожит здание ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на Суворовском проспекте. Торжественное открытие прошло 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел.

Помимо нового места у памятника появился постамент. На открытии присутствовал губернатор Александр Беглов. Он поздравил присутствующих с профессиональным праздником.

Многие сотрудники болеют, мы стараемся оказывать всяческую поддержку и помощь. Тем не менее, город в порядке, безопасность обеспечена, и наши жители от всей души поздравляют нашу доблестную полицию. Александр Беглов.

Скульптура была создана еще в 1998 году скульптором Альбертом Чаркиным. Ее временно установили на Малой Конюшенной, однако памятник поселился там на 23 года.

В честь праздника Piter.TV собрал добрые истории и героические поступки петербургих полицейских.

Фото: Piter.TV