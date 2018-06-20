Здание МВД на Суворовском проспекте стало региональным памятником

В Петербурге здание Академии лёгкой промышленности им. С. М. Кирова на Суворовском проспекте признан памятником регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

Здание было построено в стиле модернизированной неоклассики в 1933-1938 годах. Здание Академии является одной из доминант Суворовского проспекта. Во время Великой Отечественной войны именно в этом здании произошел один из первых случаев массовой гибели людей от бомбардировок в блокадном Ленинграде (19 сентября 1941 года).

На сегодняшний день в здании находятся Главное управление Министерства внутренних дел РФ по городу на Неве и области, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

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​​​​​​​Фото: КГИОП