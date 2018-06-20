ЖКС оштрафовали на 50 тысяч рублей за установку стеклянной двери в "Доме Рожкова"

Новая расстекловка на двери отличается от исторической.

КГИОП проверил дом №23, литера А, на улице Большая Монетная ("Дом В.Я. Рожкова") и выявили нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия.

Жители данного дома без каких-либо официальных разрешений заменили двери парадного входа, которая находится справа от арки со стороны лицевого фасада. Новая расстекловка на двери отличается от исторической. Также между дверной коробкой и дверным проемом оставлены следы монтажной пены, а над входом исчез исторический металлический козырек на кронштейнах. Однако, как уверяет защитник, козырек пострадал во время одного из ДТП и сейчас его восстанавливают.

ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района" привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 50 000 рублей.

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Фото: Пространство Петербурга