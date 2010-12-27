На Лахтинской улице появился первый "Дом образцового содержания"

Награду вручал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

В пятницу, 22 марта, стало известно о том, что в Петербурге появился первый "Дом образцового содержания". Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета города.

Награду вручал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

Очень приятно видеть, когда дом чистый, красивый, все сделано от души и для себя, - отметил вице-губернатор Николай Бондаренко отметил он

Дом находится на Лахтинской улице. Он построен в 1882 году на 30 жилых помещений. Ранее в 2015-2017 годах местный жилкомсервис провел благоустройство территории, а во дворе и в парадной установил энергоэффективные светильники.

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