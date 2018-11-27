Ольга Шинкарева: начать рисовать можно в любом возрасте

Мы продолжаем исследовать мир искусства, и на этот раз побывали на открытой для всех желающих выставке в музее современного искусства. Эта подборка картин, представленных в Артмузе, не гонится за модными веяниями "арт-рынков", тем самым представляет особый интерес.

Выставка "Светлые времена" вбирает в себя невероятную легкость и воздушность, несмотря на то, что герои картин несут за собой живые невыдуманные образы. На каждом полотне можно увидеть историю, который художник подглядел из настоящей жизни.

Но сочетание нежно голубых, бежевых, телесно-розовых оттенков переносят зрителя в какую-то параллельную эфемерную реальность, где напрочь отсутствуют тени и черный цвет. Выбранная гамма будто бы обволакивает смотрящего и непременно своей легкостью поднимает настроение.

Андрей Ефи и Ольга Шинкарева - учитель и ученица. На примере Ольги можно поверить в том, что начать творить и заниматься любимым делом можно в любое время и в любом возрасте. К живописи девушка пришла уже в сознательном возрасте, но это ничуть не помешало ей освоить мастерство и организовать достойную выставку.

Представленные на выставки картины Андрей Ефи относятся к его раннему творчеству. У художника есть свой ярко выраженный живописный язык, благодаря которому вполне реалистичные истории и перевоплащаются в магические бытовые сценки.

Вход на выставку свободный (13-я линия В.О., д. 7), она продлится до 3 апреля.

Видео и фото: Piter.TV