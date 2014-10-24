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Женщина-водитель погибла в ДТП на трассе "Сортавала"
Сегодня, 8:27
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Женщина-водитель погибла в ДТП на трассе "Сортавала"

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Дочь погибшей попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На  трассе  "Сортавала" произошло смертельное ДТП, в котором погибла 41-летняя женщина-водитель, которая управляла автомобилем Chevrolet. Ее машина столкнулась с фурой MAN и иномаркой Volkswagen Golf. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло на 143-м километре автодороги. Машина Chevrolet Lacetti при обгоне влетела в фуру MAN с полуприцепом, после чего фура врезалась в Volkswagen Golf. 41-летняя женщина-водитель Chevrolet погибла на месте столкновения. 

Известно, что 12-летняя дочь погибшей попала в больницу. Девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: при пожаре на Малом Резвом погиб человек.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, смертельное дтп, трасса сортавала
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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