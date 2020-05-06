Подозреваемая в мошенничестве петербурженка выпала из окна 21 этажа, когда за ней пришли полицейские

Так как в квартире находились дети, полицейские предложили самостоятельно собраться женщине и вышли на лестничную площадку для ожидания.

В УМВД России Приморского района проводится служебная проверка после того, как из окна 21 этажа выпала женщина, подозреваемая в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские 24 апреля в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества установили личность возможно причастной к данному преступлению, ей оказалась 41-летняя жительница Приморского района. Правоохранители прибыли в квартиру дома 64 по Комендантскому проспекту. Помимо женщины в квартире также находился её супруг и несовершеннолетние дети. Женщине предложили проехать в отдел полиции для разбирательства. Так как в квартире находились дети, полицейские предложили самостоятельно собраться женщине и вышли на лестничную площадку для ожидания. Через несколько минут по неустановленной причине женщина выпала с 21 этажа из окна своей квартиры.

В настоящее время по данному факту полицией проводится служебная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv