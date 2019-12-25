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Житель Новгорода избил и сбросил петербуржца с третьего этажа на Октябрьской улице
Сегодня, 8:35
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Житель Новгорода избил и сбросил петербуржца с третьего этажа на Октябрьской улице

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Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Житель Красного Села оказался в реанимации после того, как его избили и сбросили с высоты третьего этажа. По подозрению задержан уроженец Новгорода, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Мужчину госпитализировали 21 апреля из дома по Октябрьской улице в тяжелом состоянии с кататравмой, закрытым переломом бедра и поясничного позвонка. По словам 36-летнего пациента, в квартире на него напали и забрали мобильный телефон. 

У дома 37 по Ленинскому проспекту 22 апреля поймали 30-летнего приезжего. Он сбросил пострадавшего из окна во время внезапно возникшего конфликта. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 

Ранее мы рассказывали о том, что иностранец напал на соседа с топором во Всеволожске. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: октябрьская улица, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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