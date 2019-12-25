Женщина выпала из окна в Московском районе. В квартире обнаружен нетрезвый мужчина

Мужчина доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники правоохранительных органов Московского района Санкт-Петербурга расследуют случай падения женщины из окна жилой квартиры. Как рассказали представители ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, сигнал о происшествии поступил 26 февраля окна квартиры дома №10 на Предпортовом проезде. Состояние женщины оценивалось как критическое, и она была немедленно госпитализирована.

Уточняется, что в комнате помимо потерпевшей находился 38-летний мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Ведется тщательная проверка обстоятельств происшествия.

