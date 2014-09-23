Антипрививочница приставала к пассажирам метро Петербурга с вопросом о вакцинации

Женщина явно выступала против вакцины и масок.

Женщина приставала к пассажирам метро с вопросами о вакцинации. Она подходила к незнакомым людям и спрашивала, сделали ли они прививку. Видео опубликовал один из пользователей соцсетей 11-го сентября. Первым на это обратил внимание "Мегаполис".

Пассажирка оскорбляла тех, кто говорил о том, что прошел вакцинацию. С одной из девушек петербурженка пыталась содрать маску. Потерпевшая сделала вид, что не говорит по-русски, но женщина не отстала. Пришлось звать на помощь полицию, но второй участнице конфликта удалось скрыться. Судя по кадрам, гражданка была в неадекватном состоянии. Она танцевала и кричала на станции "Автово", а затем направилась к выходу.

На данный момент вакцинацию в Петербурге прошли 1,5 млн человек.

Видео: ВКонтакте / Даня Новиков