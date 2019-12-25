За минувшие сутки более 3 тыс. петербуржцев прошли первый этап вакцинации

Вторую прививку сделали 10 550 жителей города.

За последние 24 часа первую прививку от коронавируса сделали 3 171 жителей города на Неве. Всего в Петербурге начальный этап вакцинации прошли более 1,5 млн горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе 11 сентября.

Закончили вакцинироваться еще 10 550 человек. Теперь в Северной столице 1,5 млн жителей, получивших две дозы препарата от инфекции.

На данный момент в Петербурге запас вакцины от COVID-19 составляет более 649 тыс. комплектов. Горожан принимают в 179 пунктах вакцинации. Записаться на прививку можно по номеру "122".

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 1,6 тыс. петербуржцев заразились коронавирусом.

Фото: Piter.tv