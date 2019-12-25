Еще 1,6 тыс. петербуржцев заразились коронавирусом

Показатель стал максимальным с августа этого года.

За последние сутки COVID-19 выявили у 18 891 россиян. Около 7,5% больных не имели никаких симптомов проявления инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе в субботу, 11 сентября.

На первом месте по числу зараженных остается Москва, где положительный анализ на коронавирус получили 1,9 тыс. человек. В Петербурге недуг подхватили 1 629 жителей, что стало антирекордом с 21 августа этого года. Третью позицию заняла Московская область. В Ленобласти COVID-19 обнаружили у 179 человек.

Победить болезнь смогли за минувшие сутки 17,8 тыс. россиян. Из них 1 255 являются жителями северной столицы. Еще 85 - пациенты из Ленобласти.

За последние 24 часа от инфекции скончались 796 россиян. В Петербурге умерли 39 человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в городе на Неве от гриппа вакцинировались более 100 тысяч человек.

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