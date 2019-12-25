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В Петербурге от гриппа вакцинировались более 150 тысяч человек
Сегодня, 19:00
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В Петербурге от гриппа вакцинировались более 150 тысяч человек

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Вакцинация от гриппа стартовала в городе 30 августа.

В понедельник, 30 августа, в Петербурге началась вакцинация от гриппа. По данным на 9 сентября, от гриппа привились 115 406 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Среди всех вакцинированных от вируса привились 5070 детей, 224 призывника и 199 беременных женщин. 

Ранее врач рассказал, что одномоментная вакцинация от гриппа и коронавируса не опасна для организма. Однако в первую очередь, по мнению специалиста, стоит вакцинироваться от ковида, поскольку в городе возможен подъем заболеваемости коронавирусом.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, грипп
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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