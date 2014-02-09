  1. Главная
Сегодня, 14:45
Пьяная женщина угрожала ножом жительнице Выборга и ее девятилетнему сыну

Очевидцы позвонили в полицию, а один из прохожих попытался отвлечь внимание на себя.

Росгвардейцы задержали в Выборге нетрезвую женщину, которая угрожала ножом 42-летней местной жительнице и ее девятилетнему сыну. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел возле дома по Ленинградскому шоссе. Потерпевшие возвращались в свою квартиру, по пути они проходили через двор, где на скамейке сидела незнакомка. Последняя внезапно встала, достала нож и начала размахивать им. Очевидцы позвонили в полицию, а один из прохожих попытался отвлечь внимание на себя. 

Была задержана 54-летняя женщина, при поимке использовали наручники. Из-за неадекватного поведения ее увезли в психоневрологический диспансер. 

Ранее мы рассказывали о том, что уроженцев Мурманской области будут судить в Петербурге за разбойное нападение. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

