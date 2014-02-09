Пьяная женщина угрожала ножом жительнице Выборга и ее девятилетнему сыну

Очевидцы позвонили в полицию, а один из прохожих попытался отвлечь внимание на себя.

Росгвардейцы задержали в Выборге нетрезвую женщину, которая угрожала ножом 42-летней местной жительнице и ее девятилетнему сыну. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел возле дома по Ленинградскому шоссе. Потерпевшие возвращались в свою квартиру, по пути они проходили через двор, где на скамейке сидела незнакомка. Последняя внезапно встала, достала нож и начала размахивать им. Очевидцы позвонили в полицию, а один из прохожих попытался отвлечь внимание на себя.

Была задержана 54-летняя женщина, при поимке использовали наручники. Из-за неадекватного поведения ее увезли в психоневрологический диспансер.

