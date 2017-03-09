Уроженцев Мурманской области будут судить в Петербурге за разбойное нападение

Обвиняемые подкараулили потерпевшего на улице Вадима Шефнера и затолкали его в автомобиль Nissan Teana.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего и 25-летнего уроженцев Мурманской области. Им вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили 4 сентября в надзорном ведомстве.

В феврале обвиняемые подкараулили потерпевшего на улице Вадима Шефнера и, применив силу, затолкали его в автомобиль Nissan Teana. На пустыре злоумышленники удерживали мужчину и заставили перевести на указанный счет 18 тыс. рублей, позже они скрылись.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV