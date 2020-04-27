Подростков из Петербурга арестовали за нападение с ножом и пистолетом

Двух юных петербуржцев обвинили в серии разбойных нападений с оружием.

В Санкт-Петербурге арестованы два подростка, обвиняемые в разбое с применением оружия. Об этом 3 сентября сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Нападение произошло утром 31 августа между железнодорожными станциями "Пискаревка" и "Кушелевка". По данным следствия, 16-летний Дмитрий и 15-летний Тимур напали на мужчину, избили его и угрожали ножами и светошумовым пистолетом. У потерпевшего зафиксированы перелом носа, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Из рюкзака пострадавшего подростки похитили банковскую карту и более 40 тыс. руб. наличными. Кроме того, по информации следствия, в тот же день они могли напасть еще на двух человек, а 1 сентября — на еще одного прохожего.

Суд постановил заключить подозреваемых под стражу до 31 октября. Им предъявлено обвинение по статье о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Фото: Piter.TV