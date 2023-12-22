Жительница Петербурга пожаловалась следователям на соседей-мигрантов в коммунальной квартире

Обращения к правоохранителям результатов не принесли.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению жительницы Петербурга о противоправных действиях мигрантов в коммунальной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 23 мая.

В Информационный центр СК РФ обратилась женщина по вопросу неправомерного поведения граждан Узбекистана, которые живут в "коммуналке" на Загородном проспекте. Порядка 10 приезжих арендуют у собственников соседние с петербурженкой комнаты. По ее словам, они нарушают общественный порядок, утраивают драки, мусорят и курят в неположенных местах, а на замечания реагируют агрессивно. Обращения к правоохранителям результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Максиму Владимировичу Хлюпину доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали организаторов, легализовавших 1,5 тыс. мигрантов.

Фото: Piter.TV