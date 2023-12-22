В Петербурге задержали организаторов нелегальной миграции

По предварительным данным, криминальный бизнес принес фигурантам десятки миллионов дохода. С марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев.

В Петербурге после серии масштабных обысков полиция задержала организаторов нелегальной миграции. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Обыски коснулись крупных производств города, а также прошли в офисе дома 23 на Учительской улице, где располагалось частное агентство занятости, и по адресам проживания петербуржцев, причастных к организации незаконной миграции.

В результате были задержаны четыре сотрудника частного агентства занятости (три женщины и мужчина в возрасте от 20 до 56 лет,) а также его руководитель – 54-летняя женщина.

Установлено, что с 19 крупными производственными предприятиями Петербурга у агентства были заключены договоры аутстаффинга (аренды персонала). Когда на производства требовалась новая рабочая сила, по различным каналам участники группы выставляли объявления и помогали мигрантам легализоваться на территории России, по большей части незаконно. Они предоставляли мигрантам услуги по фиктивной постановке на миграционный учет и по получению трудового патента. Формально мигранты числились как работники частного агентства, но фактически работали на производствах.

По предварительным данным, криминальный бизнес принес фигурантам десятки миллионов дохода. С марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев. Однако эта цифра может достигать и нескольких тысяч.

Расследование продолжается.

Ранее в Ленинградской области полиция провела миграционный рейд.

Видео: МВД