Неизвестная повредила двери и иконы в храме в Красном Селе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские разыскивают женщину, которая повредила двери и иконы в храме в Красном Селе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 1 октября в полицию поступила информация о взломанных дверях и возможной краже из храма на перекрестке улиц Лермонтова и Юных пионеров. Прибывшие на место происшествия правоохранители приняли заявление от 49-летнего настоятеля церкви.

По словам священнослужителя, неизвестная пенсионного возраста в неадекватном состоянии повредила двери часовни и пыталась срезать иконы, после чего скрылась. Ущерб настоятель оценил в 20 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV