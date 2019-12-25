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Неизвестная повредила двери и иконы в храме в Красном Селе
Сегодня, 9:10
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Неизвестная повредила двери и иконы в храме в Красном Селе

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские разыскивают женщину, которая повредила двери и иконы в храме в Красном Селе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 1 октября в полицию поступила информация о взломанных дверях и возможной краже из храма на перекрестке улиц Лермонтова и Юных пионеров. Прибывшие на место происшествия правоохранители приняли заявление от 49-летнего настоятеля церкви.

По словам священнослужителя, неизвестная пенсионного возраста в неадекватном состоянии повредила двери часовни и пыталась срезать иконы, после чего скрылась. Ущерб настоятель оценил в 20 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали похитителя планшета за 66 тыс. рублей на Ленинском проспекте. 

Фото: Piter.TV

Теги: красное село, храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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