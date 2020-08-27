Женщина получила травму в лесу около ж/д станции Шоткуса

Выйти самостоятельно из леса она не могла, на помощь ей пришли спасатели.

В Ленобласти спасатели помогли выбраться из леса женщине, которая получила травму. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Вечером, 14 июля, спасателям поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле поступила информация, что в лесу около ж/д станции Шоткуса женщина получила травму и не может самостоятельно выйти из леса.

Спасатели эвакуировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее спасатели вывели из леса пару грибников в Волховском районе Ленобласти.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО