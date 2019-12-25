Спасатели вывели из леса пару грибников в Волховском районе Ленобласти

Мужчина и женщина не пострадали.

В воскресенье, 10 июля, сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти вывели из леса мужчину и женщину. Грибники заблудились в лесном массиве посёлка Зеленец в Волховском районе. Об этом сообщается на странице организации ВКонтакте.

Люьителей "тихой охоты" спали представители поискового отряда из Новой Ладоги.

По предварительным данным, пара за время блужданий по лесу не пострадала.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели доставили на берег с акватории Ладожского озера пожилого мужчину на лодке.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти