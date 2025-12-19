Дама с собачкой поцарапала ключом Mercedes на Витебском проспекте

Свои действия подозреваемая объясняла недовольством неправильной парковкой транспорта.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение против 62-летней местной жительницы, обвиняемой по ч. 1 ст. 167 УК РФ (преднамеренное повреждение чужой собственности, повлекшее значительный материальный ущерб).

Следствие установило, что вечером 26 сентября 2025 года женщина, находясь на прогулке с собакой, из-за личного негативного отношения к автовладельцу умышленно повредила лакокрасочное покрытие автомобиля марки Mercedes, стоящего рядом с домом №23, корпус 1 на Витебском проспекте, используя ключ от почтового ящика. Повреждения автомобиля оцениваются собственником в сумму более 32 тыс. рублей.

Свои действия подозреваемая объясняла недовольством неправильной парковкой транспорта. Женщина полагала, что царапины станут наглядным уроком для владельца авто. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга

