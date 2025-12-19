Суд постановил конфисковать автомобиль у пьяного водителя в Ленобласти

Рассмотрев представленные доказательства, суд постановил назначить нарушителю наказание в виде исполнения 280 часов обязательных общественных работ, а также запретил ему управлять любыми видами транспортных средств на протяжении последующих двух лет.

В августе прошлого года в деревне Хотыницы Волосовского района Ленинградской области состоялся судебный процесс по делу о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Подсудимому мужчине, уже имевшему опыт административного наказания за аналогичные нарушения, снова было предъявлено обвинение в управлении транспортным средством в нетрезвом виде, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Рассмотрев представленные доказательства, суд постановил назначить нарушителю наказание в виде исполнения 280 часов обязательных общественных работ, а также запретил ему управлять любыми видами транспортных средств на протяжении последующих двух лет.

Помимо прочего, личный автомобиль правонарушителя решением суда перешёл в государственную собственность Российской Федерации.

Фото: Piter.TV