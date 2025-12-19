Сожитель ударившей ножом петербурженки принял ответственность на себя в суде

Обвиняемая согласилась с установленными обстоятельствами инцидента, признавшись в совершении преступления, однако заявила, что изначально не намеревалась нанести жертве серьёзные увечья.

Дзержинский районный суд Петербурга завершил рассмотрение дела о преступлении, совершенном одной из местных жительниц, применившей ножевое ранение своему сожителю. Объединённая пресс-служба судебных учреждений города сообщает, что событие имело место поздним вечером 19 февраля прошлого года в квартире коммунального типа на улице Восстания.

Суд признал доказанным тот факт, что в разгар ссоры с мужчиной женщина целенаправленно нанесла ему одно проникающее ножевое ранение в брюшную полость, что привело к тяжёлым последствиям для его здоровья и потребовало госпитализации.

Обвиняемая согласилась с установленными обстоятельствами инцидента, признавшись в совершении преступления, однако заявила, что изначально не намеревалась нанести жертве серьёзные увечья. Пострадавший, выступая в суде, принял ответственность на себя, утверждая, что травма была случайной, и попросил судей проявить снисхождение к обидчице.

Окончательное решение суда определило меру наказания в виде двухлетнего заключения в исправительном учреждении общего режима.

