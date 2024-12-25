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Жительница Соснового Бора отомстила бывшему в канун Нового года
Сегодня, 10:30
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Жительница Соснового Бора отомстила бывшему в канун Нового года

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Вместе со знакомым потерпевшего она совершила вандальский налет на авто экс-бойфренда.

Накануне праздника, 31 декабря, в Сосновом Бору был зарегистрирован акт вандализма. Салон машины местного жителя облили смесью из тушенки и йогурта, а также "украсили" конфетти, – рассказывают в Telegram-канале "BL Сосновый Бор".

Позже выяснилось, что виновница торжества – бывшая девушка владельца автомобиля. Таким образом она решила отомстить за расставание.

На преступление женщина шла с подругой. К делу также был причастен друг пострадавшего – мужчина подсказал девушкам, как найти и вскрыть машину.

Потерпевший от нападок салон авто стоит 60 тыс рублей. Но для потерпевшего автомобиль дорог в первую очередь как память об умершем товарище.

Ранее мы писали, что на 1-й Луговой улице ребенок трех лет разгрыз стеклянный бокал.

Фото: Telegram / BL Сосновый Бор

Теги: вандализм, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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