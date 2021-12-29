На Краснопутиловской женщина обвинила соседа в развращении ее 6-летней дочери

Девочку после обследования в больнице отпустили домой.

Ночью 14 января в полицию Петербурга обратилась жительница дома на Краснопутиловской. Она обвинила своего соседа в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ее 6-летней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

Женщина сообщила, что сосед в период с 28 по 30 декабря 2021 года и 10 января 2022 года под угрозой расправы совершал развратные действия в отношении ее дочки. Подозреваемый был задержан.

Девочку после обследования в больнице отпустили домой. Проводится проверка.

Также в Петербурге "по горячим следам" задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в домогательствах несовершеннолетней.

Фото: Piter.tv