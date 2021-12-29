В Петербурге "по горячим следам" задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в домогательствах несовершеннолетней

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Накануне днем через службу спасения "112" поступило сообщение от 50-летней петербурженки, что неизвестный мужчина домогался до ее 14-летней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

Девочка пояснила, что ждала маму на улице около школы на проспекте Пятилеток, где она всегда ее забирала. Неожиданно кто-то схватил ее предплечьем за шею. Она не среагировала сразу, поскольку подумала, что это друзья. Мужчина повалил ее на снег и начал раздевать. Очевидцы кричали, молодой мужчина оттолкнул насильника от девочки.

Вечером оперативники "по горячим следам" по подозрению в преступлении задержали 57-летнего неработающего мужчину и поместили в ИВС.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ст. 132 УК РФ).

Неизвестный домогался 13-летней петербурженки в соцсетях несколько месяцев.

Фото: Piter.tv