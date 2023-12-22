В Тайцах мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении подростка

Приметы: мужчина 40-45 лет, 170-175 см, акцент.

В Гатчинском районе Ленобласти неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении подростка. Об этом стало известно Piter.tv

В полицию 27 февраля обратилась мама подростка. Она сообщила, что 22 февраля вечером в посёлке Тайцы неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 17-летнего сына.

Приметы: мужчина 40-45 лет, 170-175 см, акцент. Одет: черная куртка, штаны и шапка темного цвета. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

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Фото: Piter.tv