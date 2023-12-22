Петербурженку преследовал, а затем изнасиловал незнакомец с бородой и кривыми зубами

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Проводится проверка.

Петербурженка заявила в полицию на неизвестного мужчину, который преследовал её до самого дома, а затем изнасиловал. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию около восьми часов вечера 26 февраля от медиков поступила телефонограмма о том, что к ним обратилась женщина, которая сообщила, что её изнасиловали.

Через несколько часов с заявлением в полицию обратилась сама пострадавшая. С её слов, около 13:40 в ТК "ПИК" на Сенной площади с ней попытался познакомиться мужчина кавказской внешности, с черной бородой и кривыми зубами. Женщина знакомиться отказалась и после того, как поела, пошла по магазинам. Уже около трёх часов петербурженка спустилась на станцию "Сенная площадь", где снова увидела этого мужчину. Незнакомец зашел с ней в вагон, вышел на той же станции и преследовал её до самого дома.

Выйдя из метро, я направилась в сторону дома на улице Прокофьева, этот мужчина всё также шел за мной и постоянно повторял, что хочет со мной познакомиться. пострадавшая

Со слов девушки, мужчина зашел с ней в парадную и затем в лифт, хотя она несколько раз выходила из лифта, чтобы не ехать с ним. Когда петербурженка подошла к входной двери своей квартиры и открыла ее, мужчина резко выбежал из лифта и забежал в её квартиру. Уже в квартире незнакомец предлагал девушке полежать с ним на кровати, на что получил отказ. Затем он повалил пострадавшую, стянул с неё штаны и совершил насильственные действия сексуального характера. Уходя, мужчина пригрозил пострадавшей, что если она обратится в полицию, что он "сделает что-то плохое".

По данному факту проводится проверка.

Ранее именинницу избили и изнасиловали в апарт-отеле на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.tv