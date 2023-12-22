Именинницу избили и изнасиловали в апарт-отеле на Пулковском шоссе

Она с подругами после бара приехала к новому знакомому отмечать свой день рождения.

В Петербурге именинница с подругами поехали в отель к незнакомцу, где он затем их удерживал силой. Виновница торжества также стала жертвой изнасилования, стало известно Piter.tv.

Вечером 5 января в экстренные службы обратилась 24-летняя девушка. Она сообщила, что её и подруг удерживают в номере апарт-отеля Pulkovo Apart. Также звонившая сообщила, что была изнасилована.

Прибывшие правоохранители в состоянии алкогольного опьянения задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Марий Эл. Он приехал в Петербург к брату в госпиталь. Из номера в отделение полиции также доставили заявителя и её подруг – 20-летнюю К. и 26-летнюю Г.

В ходе опроса пострадавшей установлено, что 4 февраля она вместе с подругами отмечала свой день рождения в баре на улице Рубинштейна, где познакомилась с А., который предложил им поехать к нему в отель и продолжить праздновать. Девушка с подругами приехали к А.в отель, где продолжили распивать спиртные напитки. А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, руками избил именинницу, после чего изнасиловал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый ранее был судим за грабеж и разбой.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело после изнасилования мужчиной падчерицы.

Фото: Piter.tv