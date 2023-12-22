В Петербурге возбудили уголовное дело после изнасилования мужчиной падчерицы

Пострадавшая получила травму прямой кишки.

В Выборгском районе Петербурга возбудили уголовное дело после изнасилования мужчиной своей падчерицы. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, в полицию 30 января обратилась мама 11-летней девочки и сообщила, что муж изнасиловал её дочь. Пострадавшая с травмой прямой кишки, без открытой раны в брюшную полость, в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в больницу. После оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение.

Мужчину задержали в состоянии алкогольного опьянения. Следователем 31 января возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Также в Ленобласти 26-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней бывшей девушки в туалете.

Фото: Piter.tv