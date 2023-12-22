В Ленобласти 26-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней бывшей девушки в туалете

В полицию обратился отец несовершеннолетней.

В Тосненском районе 26-летний молодой человек подозревается в изнасиловании 17-летней девушки. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию обратился отец несовершеннолетней. Он сообщил, что в поселке Ульяновка 26-летний бывший молодой человек дочери изнасиловал её в туалете кафе, находящемся на железнодорожном вокзале.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый разыскивается.

Ранее на Piter.tv: Таксист мастурбировал в салоне автомобиля при женщине и её сыне.

Фото: Piter.tv