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В Ленобласти 26-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней бывшей девушки в туалете
Сегодня, 8:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 26-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней бывшей девушки в туалете

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В полицию обратился отец несовершеннолетней.

В Тосненском районе 26-летний молодой человек подозревается в изнасиловании 17-летней девушки. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию обратился отец несовершеннолетней. Он сообщил, что в поселке Ульяновка 26-летний бывший молодой человек дочери изнасиловал её в туалете кафе, находящемся на железнодорожном вокзале.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый разыскивается.

Ранее на Piter.tv: Таксист мастурбировал в салоне автомобиля при женщине и её сыне.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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