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Неизвестный домогался 13-летней петербурженки в соцсетях несколько месяцев
Сегодня, 9:49
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный домогался 13-летней петербурженки в соцсетях несколько месяцев

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Мама пострадавшей написала заявление в полицию.

Вечером накануне от 40-летней петербурженки поступило заявление, в котором она рассказала, что ее несовершеннолетней дочери домогался неизвестный. Об этом стало известно Piter.tv.

Она уточнила, что с мая по июль прошлого года с ее 13-летней дочерью в соцсети "Вконтакте" переписывался некто, совершая развратные действия: отправлял фото интимного характера и просил высылать ее фото. 

На странице неизвестного указано, что ему 15 лет, но личных фото не опубликовано.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На члена КПРФ завели дело о возбуждении ненависти из-за цитаты Сартра в "ВКонтакте".

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, секксуальное домогательство, соцсети домогательства
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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