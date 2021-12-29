Неизвестный домогался 13-летней петербурженки в соцсетях несколько месяцев

Мама пострадавшей написала заявление в полицию.

Вечером накануне от 40-летней петербурженки поступило заявление, в котором она рассказала, что ее несовершеннолетней дочери домогался неизвестный. Об этом стало известно Piter.tv.

Она уточнила, что с мая по июль прошлого года с ее 13-летней дочерью в соцсети "Вконтакте" переписывался некто, совершая развратные действия: отправлял фото интимного характера и просил высылать ее фото.

На странице неизвестного указано, что ему 15 лет, но личных фото не опубликовано.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На члена КПРФ завели дело о возбуждении ненависти из-за цитаты Сартра в "ВКонтакте".

Фото: Piter.tv