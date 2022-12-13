Мужчину задержали за домогательства к несовершеннолетней на улице Вавиловых

Подозреваемый уже имеет несколько судимостей.

В пятницу, 20 января, в дежурную часть ГУ МВД РФ из СО по Калининскому району ГСУ СК РФ по СПб поступила информация о возбуждении уголовного дела по факту совершений 41-летним мужчиной насильственных действий сексуального характера по отношению к 16-летней девушке.Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, преступление произошло утром 9 января в квартире одного из домов по улице Вавиловых. Преступник применил физическую силу.

Задержанный уже имеет несколько судимостей и штрафов. Под административным надзором не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские росгвардейцы помогли вернуть родителям ребенка, потерявшегося во время прогулки.

Фото: Piter.TV