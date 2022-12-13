Петербургские росгвардейцы помогли вернуть родителям ребенка, потерявшегося во время прогулки

Испуганный ребенок не мог сообщить адрес проживания и данные своих родителей, поэтому сотрудники вневедомственной охраны отвезли мальчика в полицию.

Петербургские росгвардейцы помогли вернуть родителям ребёнка, потерявшегося во время прогулки. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Около девяти часов вечера 17 января к наряду Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования и проезжавшему по улице Ольги Берггольц, обратилась женщина. Она держала за руку ребёнка и сообщила, что обнаружила мальчика на улице, где он находился без сопровождения взрослых и плакал.

Испуганный ребенок не мог сообщить адрес проживания и данные своих родителей, поэтому сотрудники вневедомственной охраны отвезли мальчика в полицию. В это же время в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына обратилась 27-летняя петербурженка, которая сообщила, что он убежал от неё во время прогулки около дома на улице Ольминского. Ей сразу же сообщили о местонахождении сына и вскоре после этого мальчика передали приехавшей в отдел полиции матери.

Ранее в Петербурге рецидивист пытался украсть 12 банок крема и глины для волос.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны