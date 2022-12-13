В Петербурге рецидивист пытался украсть 12 банок крема и глины для волос

Он без оплаты пронес через кассу 12 банок крема для лица и глины для волос, кондитерское изделие и несколько упаковок батареек общей стоимостью 3 400 рублей.

Росгвардейцы задержали рецидивиста, совершившего кражу в магазине в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии днём 16 января получили информацию о том, что работники гипермаркета воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Наряд оперативно задержал правонарушителя, который спрятал в своей сумке и без оплаты пронес через кассу 12 банок крема для лица и глины для волос, кондитерское изделие и несколько упаковок батареек общей стоимостью 3 400 рублей.

Ранее судимого за незаконное хранение наркотиков, а также неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение краж, доставили в полицию.

Ранее росгвардейцы задержали петербуржца, укравшего колеса с иномарки.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны