Росгвардейцы задержали петербуржца, укравшего колеса с иномарки

После задержания петербуржца на место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъят домкрат.

В Невском районе Петербурга росгвардейцы задержали гражданина, укравшего колеса с припаркованной иномарки. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В третьем часу ночи 28 декабря росгвардейцы на улице Ворошилова задержали мужчину, который украл два колеса с чужого автомобиля. За помощью к правоохранителям обратились очевидцы, которые увидели, как незнакомец снимает колёса с иномарки.

После задержания петербуржца на место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъят домкрат. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также росгвардейцы задержали петербуржцев, заменивших штрих-коды на товарах в гипермаркете.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти