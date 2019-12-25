Росгвардейцы задержали петербуржцев, заменивших штрих-коды на товарах в гипермаркете

После этого на кассе самообслуживания они попытались пробить товары по цене репчатого лука, причинив магазину ущерб в размере 25 500 рублей.

В Московском районе Петербурга росгвардейцы задержали правонарушителей, заменивших штрих-коды на товарах в магазине. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 27 декабря в гипермаркете на проспекте Космонавтов был задержаны двое молодых людей, которые мошенническим путём пытались приобрести товары по цене, не соответствующей действительности.

Сотрудники магазина по камерам видеонаблюдения увидели, как двое молодых людей поменяли штрих-коды на стиральном порошке, дезодорантах, конфетах, подарочных наборах шампуней и средствах для бритья. После этого на кассе самообслуживания они попытались пробить товары по цене репчатого лука, причинив магазину ущерб в размере 25 500 рублей.

Персонал гипермаркета сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Подозреваемых доставили в отделение полиции.

Ранее в Петербурге росгвардейцы задержали двух посетителей ТК, укравших одежду.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти